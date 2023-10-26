Евролига. «Реал» взял верх над «Барселоной», «Партизан» отыграл «-12» в четвертой четверти и победил «Црвену Звезду» и другие результаты

В четверг, 26 октября, прошли пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

В испанском дерби «Реал» взял верх над «Барселоной». «Партизан» отыграл отставание «-12» в четвертой четверти и одержал победу над «Црвеной Звездой» .

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 5-0, Барселона Испания – 4-1, Виртус Италия – 3-1, Фенербахче Турция – 3-1, Валенсия Испания – 3-1, Жальгирис Литва – 3-1, Олимпиакос Греция – 3-2, Монако – 3-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-2, Бавария Германия – 2-2, Анадолу Эфес Турция – 2-3, Партизан Сербия – 2-3, Милан Италия – 1-3, Панатинаикос Греция – 1-3, Баскония Испания – 1-3, Црвена Звезда Сербия – 1-4, Альба Германия – 1-4, Виллербан Франция – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду