Евролига. «Реал» взял верх над «Барселоной», «Партизан» отыграл «-12» в четвертой четверти и победил «Црвену Звезду» и другие результаты
В четверг, 26 октября, прошли пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
В испанском дерби «Реал» взял верх над «Барселоной». «Партизан» отыграл отставание «-12» в четвертой четверти и одержал победу над «Црвеной Звездой» .
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 октября, 19.30, «Штарк Арена»
- Партизан
- Ледэй (13), Ярамаз (12), Камински (11), Пантер (8 + 7 потерь), Наннэлли (7) – старт; Аврамович (14), Дозьер (9), Смаилагич (9), Анджушич (5), Трифунович (0).
- Дата проведения
- 26 октября, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Альба
- Тиманн (22), Браун (18), Олинде (12), Спаньоло (0 + 6 передач), Никич (0) – старт; Томас (12), Кумадже (6), Делов (5 + 7 подборов), Прочида (4), Шнайдер (4), Бин (2), Самар (0).
- Дата проведения
- 26 октября, 21.45, «ВиЗинк Центр»
- Реал
- Дек (20 + 7 подборов), Тавареш (8), Кампаццо (6 + 7 передач), Муса (4), Абальде (0) – старт; Пуарье (14 + 7 подборов), Хезоня (7 + 10 подборов), Родригес (4), Серхио Юль (2), Руди Фернандес (0), Ндиайе (0).
- Барселона
- Веселы (12 + 10 подборов), Абринес (11), Саторански (10 + 7 подборов), Калинич (7), да Силва (3) – старт; Эрнангомес (13), Йокубайтис (6), Брисуэла (2), Парра (0), Паркер (0), Ннаджи (0).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Салле Гастон Медесен»
- Монако
- Джеймс (24), Диалло (18), Браун (11 + 8 подборов), Уаттара (6), Мотеюнас (2) – старт; Окобо (17 + 6 передач), Уокер (10), Блоссомгейм (10), Жете (5), Холл (4), Тарпи (0), Корнели (0).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Папаниколау (14 + 7 подборов), Питерс (12), Кэнан (10), Фалль (7), Уолкап (4 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Уильямс-Госс (14 + 7 подборов), Милутинов (6), Ларендзакис (4), Браздейкис (4), Лунцис (0), Папас (0), Танулис (0).
Положение команд: Реал Испания – 5-0, Барселона Испания – 4-1, Виртус Италия – 3-1, Фенербахче Турция – 3-1, Валенсия Испания – 3-1, Жальгирис Литва – 3-1, Олимпиакос Греция – 3-2, Монако – 3-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-2, Бавария Германия – 2-2, Анадолу Эфес Турция – 2-3, Партизан Сербия – 2-3, Милан Италия – 1-3, Панатинаикос Греция – 1-3, Баскония Испания – 1-3, Црвена Звезда Сербия – 1-4, Альба Германия – 1-4, Виллербан Франция – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Теодосич поплыл на штрафных, потом ещё и кирпич запустил с трехочковой линии, явно пытаясь реабилитироваться. Шабаз тоже 2 потери своими обостряющими передачами допустил в концовке, надежнее надо быть.
бывает похуже, но для этого судейские просмотры нужны)