Евролига. «Реал» взял верх над «Барселоной», «Партизан» отыграл «-12» в четвертой четверти и победил «Црвену Звезду» и другие результаты

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В четверг, 26 октября, прошли пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

В испанском дерби «Реал» взял верх над «Барселоной». «Партизан» отыграл отставание «-12» в четвертой четверти и одержал победу над «Црвеной Звездой» .

Евролига

Регулярный чемпионат

Партизан Сербия  –  Црвена Звезда Сербия 88:86 (22:13, 20:29, 11:23, 35:21)
Дата проведения
26 октября, 19.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча
Партизан
Ледэй (13), Ярамаз (12), Камински (11), Пантер (8 + 7 потерь), Наннэлли (7) – старт; Аврамович (14), Дозьер (9), Смаилагич (9), Анджушич (5), Трифунович (0).
Црвена Звезда
Боломбой (16), Напьер (14 + 7 потерь), Ханга (11), Гедрайтис (8), Давидовац (2) – старт; дос Сантос (11), Теодосич (9 + 6 передач), Митрович (8 + 8 подборов), Тоби (7).

Альба Германия  –  Милан Италия 85:82 (12:18, 23:19, 22:24, 28:21)
Дата проведения
26 октября, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча
Альба
Тиманн (22), Браун (18), Олинде (12), Спаньоло (0 + 6 передач), Никич (0) – старт; Томас (12), Кумадже (6), Делов (5 + 7 подборов), Прочида (4), Шнайдер (4), Бин (2), Самар (0).
Милан
Миротич (30 + 12 подборов), Шилдс (25), Пангос (5), Мелли (0), Пойтресс (0) – старт; Ло (7), Фойгтманн (5), Хайнс (5), Тонут (3), Флаккадори (2), Холл (0).

Реал Испания  –  Барселона Испания 65:64 (12:19, 16:11, 23:11, 14:23)
Дата проведения
26 октября, 21.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча
Реал
Дек (20 + 7 подборов), Тавареш (8), Кампаццо (6 + 7 передач), Муса (4), Абальде (0) – старт; Пуарье (14 + 7 подборов), Хезоня (7 + 10 подборов), Родригес (4), Серхио Юль (2), Руди Фернандес (0), Ндиайе (0).
Барселона
Веселы (12 + 10 подборов), Абринес (11), Саторански (10 + 7 подборов), Калинич (7), да Силва (3) – старт; Эрнангомес (13), Йокубайтис (6), Брисуэла (2), Парра (0), Паркер (0), Ннаджи (0).

Монако Монако  –  Маккаби Тель-Авив Израиль 107:79 (27:23, 25:15, 33:19, 22:22)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча
Монако
Джеймс (24), Диалло (18), Браун (11 + 8 подборов), Уаттара (6), Мотеюнас (2) – старт; Окобо (17 + 6 передач), Уокер (10), Блоссомгейм (10), Жете (5), Холл (4), Тарпи (0), Корнели (0).
Маккаби Тель-Авив
Браун (14 + 5 потерь), Нибо (10 + 9 подборов), Колсон (6), ДиБартоломео (2), Дж. Коэн (0) – старт; Кливленд (14), Соркин (10), Риверо (8), Менко (6), Блатт (5 + 8 передач), Уэбб (4), Mayer (0).

Олимпиакос Греция  –  Анадолу Эфес Турция 75:57 (17:14, 16:11, 28:18, 14:14)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Папаниколау (14 + 7 подборов), Питерс (12), Кэнан (10), Фалль (7), Уолкап (4 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Уильямс-Госс (14 + 7 подборов), Милутинов (6), Ларендзакис (4), Браздейкис (4), Лунцис (0), Папас (0), Танулис (0).
Анадолу Эфес
Томпсон (9), Ларкин (8), Уиллис (8), Жижич (6), Клайберн (5 + 9 подборов) – старт; Брайант (10), Пляйсс (7), Йылмаз (2), Джонс (2), Холлатц (0), Бобуа (0).

Положение команд: Реал Испания – 5-0, Барселона Испания – 4-1, Виртус Италия – 3-1, Фенербахче Турция – 3-1, Валенсия Испания – 3-1, Жальгирис Литва – 3-1, Олимпиакос Греция – 3-2, Монако – 3-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-2, Бавария Германия – 2-2, Анадолу Эфес Турция – 2-3, Партизан Сербия – 2-3, Милан Италия – 1-3, Панатинаикос Греция – 1-3,  Баскония Испания – 1-3, Црвена Звезда Сербия – 1-4, Альба Германия – 1-4, Виллербан Франция – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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14 комментариев

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sonny91
1 раз в сезоне смотрю милан. там ничего не меняется-такой же убогий медленный архаичный баскет мессины-просто омерзительно смотреть ЭТО в 2023. просто не понятно-в клубе есть деньги а они вцепились в этого динозавра который уже никогда ничего не покажет
+7
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Mr.Todd
Эль Кирпичико.
+6
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albert_lucky
Вообще-то, Партизан-Звезда более "дербийнее", но об этом ни слова.
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Адвокат дьявола*
таким и должно быть дерби, просто огонь
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Виктор Емельянов
эпик фейл🤦. 35 очков принимать за 10 минут в последней четверти
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Nikola Shell
Увольте пожалуйста Мессину ну невозможно смотреть на его милан
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Поникший Руй
Ответ sonny91
1 раз в сезоне смотрю милан. там ничего не меняется-такой же убогий медленный архаичный баскет мессины-просто омерзительно смотреть ЭТО в 2023. просто не понятно-в клубе есть деньги а они вцепились в этого динозавра который уже никогда ничего не покажет
Солидарен, каждый год мучения с любым составом
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Nikola Shell
Ответ sonny91
1 раз в сезоне смотрю милан. там ничего не меняется-такой же убогий медленный архаичный баскет мессины-просто омерзительно смотреть ЭТО в 2023. просто не понятно-в клубе есть деньги а они вцепились в этого динозавра который уже никогда ничего не покажет
он таким баскетом ещё и карьеры рушит при нём все просто ужасны
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Сибирский литовец
в Белграде 2 минуты в концовке идут за 20 минут)
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Адвокат дьявола*
посмотрим, что покажет Эль Класико
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malinin
Очень амплитудные качели в белградском дерби.
Теодосич поплыл на штрафных, потом ещё и кирпич запустил с трехочковой линии, явно пытаясь реабилитироваться. Шабаз тоже 2 потери своими обостряющими передачами допустил в концовке, надежнее надо быть.
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Сергей Орлов
Сферопулос тренер хороший, но так отдавать просто нельзя.
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Поникший Руй
Ответ Сибирский литовец
в Белграде 2 минуты в концовке идут за 20 минут)
да не, достаточно быстро
бывает похуже, но для этого судейские просмотры нужны)
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