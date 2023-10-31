Евролига. «Милан» встретится с «Маккаби»
Во вторник, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги итальянский «Милан» примет израильский «Маккаби Тель-Авив».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 октября, 22.30, «Медиоланум Форум»
Положение команд: Реал Испания – 5-0, Барселона Испания – 4-1, Виртус Италия – 4-1, Фенербахче Турция – 4-1, Валенсия Испания – 4-1, Жальгирис Литва – 3-2, Олимпиакос Греция – 3-2, Монако – 3-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-2, Бавария Германия – 2-3, Анадолу Эфес Турция – 2-3, Партизан Сербия – 2-3, Милан Италия – 1-3, Панатинаикос Греция – 2-3, Баскония Испания – 1-4, Црвена Звезда Сербия – 1-4, Альба Германия – 1-4, Виллербан Франция – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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