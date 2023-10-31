Уэйд Болдуин на следующей неделе должен возобновить тренировки

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив чемпионат Израиля Уэйд Болдуин Баскетбол

Разыгрывающий тель-авивского «Маккаби» Уэйд Болдуин успешно восстанавливается после травмы и приближается к возвращению в строй.

Болдуин пока не готов играть из-за повреждения спины, которое получил в предсезонном турнире, но на следующей неделе должен возобновить тренировки с командой.

«Маккаби» хочет подвести Болдуина в полной готовности к матчам двойной недели Евролиги 14 и 16 ноября – «Олимпиакос» и «Фенербахче» соответственно.

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