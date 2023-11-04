Зоран Лукич о поражении от «Локо»: «Проиграли уже в первой четверти»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» назвал причины поражения от « ива-Кубань» (64:89) и похвалил руководство краснодарской команды за развитие молодых игроков.

«Ждали серьезную борьбу, ждали именно такую игру, но проспали момент. По большому счету проиграли уже в первой четверти — соперник был очень агрессивен.

Поздравляю краснодарцев – молодых игроков «Локо» – они показали самоотдачу, создали нам много хлопот. В этом вижу большой вклад руководства «Локо», , который дает возможность этим молодым игрокам раскрывать свой талант. У нас столько времени нет. Из-за травм игроков, приходится привлекать молодежь, а они пока не готовы.

Не буду искать оправданий поражению, но все-таки отсутствие ряда игроков, короткая ротация точно не сыграли нам на руку — у игроков основы усталость накапливается», – сказал тренер.

«Торонто Хаскис», «Нью-Джерси Американс», «Анахайм Миккис» – такие команды были в НБА?