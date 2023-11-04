Александр Секулич: «Каждый матч проводим так, будто играем в финале Единой Лиги ВТБ»

Теги Локомотив-Кубань БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич после уверенной победы над «Нижним Новгородом» (89:64) заявил, что для его команды каждый матч имеет важное значение.

«Атмосфера на матче как всегда классная – спасибо болельщикам за поддержку. Что касается игры, то мы хорошо изучили соперника, знаем на что они способны еще по личным встречам прошлого сезона. План на игру выполнили почти идеально, что и помогло одержать победу. Ну и важен тот факт, что вошли в форму те игроки, которые старт сезона пропустили.

Поздравляю свою команду за то, как провели матч, а провели его они без спадов. Концентрацию сохраняли все 40 минут. Помним опыт прошлого года, когда вели в счете 9 очков почти за минуту до конца, но проиграли. В этот раз доминировали в каждой четверти.

Это победа важна, но, в принципе, как и все остальные. Мы каждый матч проводим так, будто играем в финале Единой Лиги ВТБ», – отметил тренер.

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