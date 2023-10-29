Зоран Лукич: «У меня сейчас машина без руля. Остался только Гленн Кози на позиции разыгрывающего»

Теги БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Уралмаш Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после выездного поражения от «Уралмаша» (77:91) отметил проблемы с составом как одну из причин неудач команды.

«Нелегко комментировать такой матч. В последние несколько дней мы попытались несколько скорректировать свою игру, добавить детали, но будем честны, у меня сейчас машина без руля. Остался только Гленн Кози на позиции разыгрывающего, и он уже третью игру проводит фактически без замен. У него сейчас тоже может наступить спад, просто потому что не выдержит физически.

«Уралмаш» абсолютно заслуженно взял сегодня победу. Они логично воспользовались нашими слабыми местами.

Мне жаль часть своих ребят, которые объективно не заслуживают того, что сейчас происходит, такого результата. Молодых оценивайте сами.
Трудный момент для нашей команды и из него будет трудно выйти. Травмированные игроки вернутся, но не в ближайшее время», – рассказал Лукич.

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