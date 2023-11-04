Александер Секулич: «Не сильно фокусируемся на том, как будет играть «Нижний». Главная задача – показать, что умеет «Локо»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» назвал ключевой фактор сегодняшнего матча Лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Нижний Новгород» – невероятно трудолюбивая команда, которая играет по-настоящему жестко. Их можно победить, только если выкладываешься по максимуму. Во-вторых, они едут к нам, имея серию из трех поражений подряд. Нам надо быть готовыми к тому, что они выйдут на площадку мотивированными и злыми.

Но, если честно, мы не сильно фокусируемся на том, как будет играть «НН». Сейчас наша главная задача – показать, что умеет « ». Если мы от первой до последней минуты выдержим наш план на игру, если покажем свои лучшие качества, то обязательно победим», – резюмировал Секулич.

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