Йовица Арсич о матче с «Пармой»: «Очень непростая игра. У нас не было возможности нормально тренироваться последние два дня»

Теги Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился впечатлениями от матча Лиги ВТБ с «Пармой».

«В первую очередь, хотел бы поздравить и поблагодарить своих игроков за сегодняшнюю победу. Это была очень непростая игра, особенно в сложившихся обстоятельствах, когда у нас не было возможности нормально тренироваться последние два дня. И отдельная благодарность нашим болельщикам, которые своей поддержкой и энергией помогли нам сегодня пересечь эту финишную черту. Эта победа для них!

Важной задачей перед началом игры было выиграть подбор, потому что у соперников все отлично с этим компонентом на чужом щите. И сегодня статистически мы смогли выиграть щит. На мой взгляд, это стало важным аспектом победы.

Все равно я хотел бы поздравить «Парму», они показали очень высокий уровень баскетбола. И пожелать им удачи в дальнейшем, у них очень хорошая команда», – считает Арсич.

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