Йовица Арсич: «Нынешнее место «Пармы» в таблице не соответствует качеству команды»

Главный тренер « » Йовица Арсич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Пармой».

«Мы очень серьезно подходим к этой игре, нас ожидает тяжелая работа. « » очень хорошо укомплектована, на всех позициях опытные игроки и хороший главный тренер. Несколько игр они проиграли, но думаю, что место, которое они занимают в данный момент в турнирной таблице, не соответствует качеству команды. Уверен, в течение сезона они покажут, что могут гораздо лучше, но мы постараемся, чтобы этого не случилось в субботу.

У нас было время отдохнуть после выезда и хватило времени серьезно подготовиться к этой встрече. Надеюсь, что сумеем выиграть и снова порадовать наших болельщиков. И надеюсь, что зал будет полный», – заявил Арсич.

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