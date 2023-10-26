Йовица Арсич: «Зенитом» руководит один из сильнейших тренеров в Европе. Это будет очень сложная игра»

Главный тренер « » Йовица Арсич поделился ожиданиями от завтрашнего матча Лиги ВТБ против « ».

«Мы играем с великолепной командой, которая за последнюю пару лет доказала свой высочайший уровень. К тому же ими руководит отличный тренер, на мой взгляд, один из сильнейших в Европе. Это будет очень сложная игра.

В последних матчах «Зенит» может быть не вышли на свой лучший уровень: у них были проблемы с травмами и прочее. Однако, ко встрече с нами они подходят в оптимальном составе, поэтому нам будет сложнее.

Но для нас это не имеет особого значения, потому что нашей первой базовой задачей является смотреть на себя и развиваться от матча к матчу. Я считаю, что нам нужно добавлять с каждой игрой и эволюционировать. Надеюсь, что мы сможем показать игру чуть лучше, чем в предыдущем матче. И с каждой игрой, так и будет продолжаться», – сказал Арсич.