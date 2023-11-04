Ксавьер Рэтан-Мэйс повторил 3-й результат в истории Единой лиги ВТБ по очкам за матч – 42
Защитник «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс в матче с «Пармой» (92:84) повторил 3-й результат в истории Единой лиги ВТБ по набранным очкам за матч.
На счету канадца 42 очка при 13 из 27 с игры и 10 из 13 с линии.
42 очка ранее набирал представлявший УНИКС Кит Лэнгфорд. Лидер в истории турнира – Стеван Еловац («Нижний Новгород», 49 очков), на 2-м месте Энтони Хики («Астана», 43 очка).
В новом сезоне Лиги ВТБ 42 очка Рэтан-Мэйса – рекордный показатель. Он превзошел свое же достижение, которое установил во встрече с «Автодором» (38 очков).
В прошлом сезоне за 229 матчей (с учетом плей-офф) ни один игрок не набрал 35 очков в одной встрече. Рэтан-Мэйс в нынешней регулярке сделал это дважды за 8 игр.
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