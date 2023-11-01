Ксавьер Рэтан-Мэйс о звании MVP месяца: «Горжусь своими результатами в октябре»

Защитник « » Ксавьер Рэтан-Мэйс прокомментировал получение приза самому ценному игроку Лиги ВТБ по итогам октября.

«Октябрь стал великолепным месяцем для нас. Мы стартовали медленно, но постепенно улучшали взаимопонимание на площадке. Мы участвуем в Лиге ВТБ – турнире высокого уровня, и хотим быть не просто командой, которая борется, но побеждает в каждой игре и работаем в этом направлении.

Я горжусь своими результатами в октябре, тренер создает для меня наилучшие условия, а одноклубники помогают быть самим собой, что дает результат на площадке. Я хочу продолжать быть эффективным и стабильным на площадке, а также помочь вывести «Енисей» на уровень, когда любой соперник будет опасаться игры с нами. Мы с командой стремимся сделать следующий шаг в правильном направлении в грядущем месяце», – заявил Рэтан-Мэйс.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?