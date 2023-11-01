Ксавьер Рэтан-Мэйс – самый ценный игрок Единой лиги ВТБ по итогам октября

Теги Баскетбол - видео Енисей Единая лига ВТБ Ксавьер Рэтан-Мэйс Баскетбол

Защитник «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам первого месяца регулярного чемпионата.

«Енисей» по итогам первого месяца регулярного чемпионата добился результата 4-3 и занимает 7-е место в турнирной таблице. 

Средняя результативность Рэтан-Мэйса составила 24,9 очка (1-е место в Лиге) при 66,1% реализации 2-очковых и 40,0% из-за дуги (52,6% с игры). Канадский защитник «Енисея» также набирал 4,6 очка, 3,4 подбора и 1,4 перехвата при 26,9 балла за эффективность действий (1-е место в Лиге).

В матче против «Автодора» Ксэвьер записал на свой счет 38 очков, что является лучшим результатом среди всех игроков в новом сезоне.

Последний раз игрок «Енисея» становился MVP месяца в Лиге ВТБ 10 лет назад (Алекс Рэнфро в декабре 2013-го).

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