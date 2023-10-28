Александр Секулич после победы над «Самарой»: «Наш план на игру оказался правильным»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Самара Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич заявил, что план на гостевой матч с «Самарой» оказался правильным – 90:83.

«На протяжении матча у нас были отрезки, когда играли очень надежно, но были и провалы, когда позволяли сопернику вернуться в игру и почти догнать нас в счете. Но самое важное сегодня, что мы все-таки победили – получается, что хорошие отрезки перевесили.

Знали, что нам противостоит соперник, который одержал три победы подряд и находится на хорошем ходу, у которого мастеровитые исполнители и поставленная командная игра. Но наш план на игру оказался правильным, большую часть матча мы его четко выдерживали. Так что поздравляю наших игроков и болельщиков с этой победой», – сказал Секулич.

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