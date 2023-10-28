Александер Секулич: «В «Локо» все понимают, насколько для нас важен матч с «Самарой»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Самарой».

«У «Самары» три победы в последних трех матчах, в том числе и над действующим чемпионом лиги ВТБ – казанским УНИКСом. Это демонстрирует то, в какой форме они сейчас, насколько они хороши на данном отрезке чемпионата.

С момента, когда мы с ними сыграли в предсезонном турнире, позиции Николы Ребича и Джастина Роберсона только укрепись в качестве основной движущей силы «Самары». Все атаки начинает именно эта пара. Они играют с большой уверенностью в своих силах, смело берут на себя игру, атакуют, когда есть возможность. Контролировать их действия и усложнять им игру – это одна из наших ключевых установок в матче. Также выделю атлетичного Джеймса Томпсона, который очень хорошо борется за подбор, в том числе и в нападении. Прибавьте к этому Хейдена Далтона, опытных российских игроков, и получается серьезный состав, который может дать бой любому сопернику.

У нас все игроки готовы выйти на паркет, и они понимают, насколько этот матч важен для на всех. Победа над «Зенитом» вернула уверенность, которая необходима для продолжения сезона. И эта уверенность будет очень нужна в конкретно этом матче против самарцев», – заявил Секулич.

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