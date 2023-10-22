Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» встречается с «Зенитом», «Самара» сыграет с УНИКСом и другие матчи
В воскресенье, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.
«Локомотив-Кубань» встречается с «Зенитом», «Самара» сыграет с УНИКСом.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 октября, 13.00, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 22 октября, 14.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 22 октября, 15.00, «УДС Молот»
- Дата проведения
- 22 октября, 17.00, «Дворец спорта»
Положение команд: ЦСКА – 5-0, УНИКС – 3-0, Руна – 4-1, Нижний Новгород – 3-1, Зенит – 3-2, Енисей – 3-2, Самара – 3-2, Астана – 1-1, Уралмаш – 2-3, Парма – 1-3, Локомотив-Кубань – 1-4, МБА – 1-4, Автодор – 1-4, Минск – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне
Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду
Комментарии