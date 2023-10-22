Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» встречается с «Зенитом», «Самара» сыграет с УНИКСом и другие матчи

В воскресенье, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут четыре матча.

«Локомотив-Кубань» встречается с « », «Самара» сыграет с .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 5-0, УНИКС – 3-0, Руна – 4-1, Нижний Новгород – 3-1, Зенит – 3-2, – 3-2, – 3-2, Астана – 1-1, Уралмаш – 2-3, Парма – 1-3, – 1-4, МБА – 1-4, Автодор – 1-4, Минск – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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