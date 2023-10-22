Йовица Арсич: «Енисею» есть еще куда развиваться»

Главный тренер « » Йовица Арсич после победы над «Нижним Новгородом» (88:83) заявил, что доволен сегодняшним результатом, но команде есть еще куда развиваться.

«Это была очень сложная игра, против сильной команды у которой хороший тренер, давно с ними работает, отлично выстроена система, в команде опытные игроки, отличная оборона, поэтому играть против них было очень сложно.

В первой четверти у нас не получалась игра в атаке. Особенно в первые пять минут, но затем нашли себя, подтянулись по счету. А во второй половине, на мой взгляд, контролировали игру. Вышли вперед и сумели в конце одержать победу.

Очень рад, что болельщики нас сегодня поддерживали и мы смогли им отплатить результатом на площадке. Рад, что можем дарить позитивные эмоции нашим болельщикам.

Однако не могу сказать, что это была наша лучшая игра. Нам есть еще куда развиваться, но нельзя быть не довольным, когда выигрываешь, поэтому сегодня очень доволен победой», – сказал Арсич.

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