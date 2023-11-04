Форвард « » прокомментировал решающий эпизод матча внутрисезонного турнира с «Оклахомой» (141:139).

Разыгрывающий «воинов» за 0,2 секунды до сирены при равном счете забросил в проходе. Судьи пересматривали эпизод на возможное нарушение правила голтендинг Грином. В момент, когда мяч находился в цилиндре кольца, форвард допустил касание дужки рукой.

Арбитры изменили первоначальное решение об отмене попадания и все же засчитали его. Они пришли к выводу, что действиям Грина предшествовало касание разыгрывающим «Тандер» сетки, а само участие форварда «воинов» в эпизоде не сказалось на броске.

«Моя рука коснулась кольца. Мне показалось, что мяч вот-вот выскочит, поэтому я собирался добавить его. Когда я выпрыгнул, случился контакт с Гидди, в результате моя рука изменила положение и ударилась о кольцо. Но удар по кольцу не считается голтендингом, это не повлияло на сам бросок, поэтому мяч засчитали и мы выиграли.

Я также заметил, как Гидди тоже допустил касание, он коснулся сетки. Было некоторое замешательство. Рефери Че сказала, что если он коснулся сетки, но это не повлияло на полет мяча, то голтендинга нет. Она также сказала, что если я коснулся дужки, но это не повлияло на мяч, то голтендинга нет. Я знал, что никак не повлиял на мяч, поэтому ожидал, что все закончится хорошо», – заявил Грин.

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