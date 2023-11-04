Победное попадание Стефа Карри в игре с «Тандер» засчитали, несмотря на касание Дрэймондом Грином кольца

Теги Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео судьи Оклахома-Сити Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

«Голден Стэйт» с победы стартовал во внутрисезонном турнире НБА. Решающим во встрече с «Оклахомой» (141:139) стало попадание звездного разыгрывающего Стефена Карри за 0,2 секунды до сирены при равном счете.

Судьи пересматривали эпизод на возможное нарушение правила голтендинг Дрэймондом Грином. В момент, когда мяч находился в цилиндре кольца, форвард допустил касание дужки рукой.

Арбитры все же засчитали попадание.

На счету Карри 30 очков, 8 подборов и 7 передач.

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