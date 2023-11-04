« » с победы стартовал во внутрисезонном турнире НБА. Решающим во встрече с «Оклахомой» (141:139) стало попадание звездного разыгрывающего за 0,2 секунды до сирены при равном счете.

Судьи пересматривали эпизод на возможное нарушение правила голтендинг . В момент, когда мяч находился в цилиндре кольца, форвард допустил касание дужки рукой.

Арбитры все же засчитали попадание.

На счету Карри 30 очков, 8 подборов и 7 передач.

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