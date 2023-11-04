Дрэймонд Грин о внутрисезонном турнире: «Хорошая работа, НБА»

Теги Голден Стэйт НБА Оклахома-Сити Дрэймонд Грин Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин после стартового матча внутрисезонного турнира против «Оклахомы» (141:139) одобрил нововведение НБА.

«Внутрисезонный турнир напомнил о плей-офф. Было интересно участвовать в таком матче. Чувствовалось, что соперники выкладываются, накал борьбы был на уровне.

НБА проделала хорошую работу, создав такое шоу в ноябре, потому что в ноябре бывают не самые веселые деньки, но такие игры помогают, такие вещи ценишь. Было здорово», – считает Грин.

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

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