Стефен Карри набрал 30 очков и исполнил решающий бросок в игре с «Оклахомой»

Теги Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Стефен Карри Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал главным героем матча внутрисезонного турнира против «Оклахомы» (141:139).

Карри набрал 30 очков и исполнил решающий бросок за 0,2 секунды до финальной сирены при равном счете.

В активе 2-кратного MVP также 8 подборов, 7 передач и 2 перехвата при 3 потерях.

За 31 минуту Стеф реализовал 9 из 15 с игры (5 из 10 из-за дуги) и 7 из 7 с линии.

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3 комментария

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Drinkinss
в смысле решающий? он же ролевик который не умеет тащить.. Матч в огне, у оклы 50 с трехи, 60 с игры. Падало просто все. И клатч шел всю 4 четверть. Супер игра)
+8
-4
+4
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Михаил Евдокимов
Карри в отличной форме, конечно
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гилберт
Ответ Drinkinss
в смысле решающий? он же ролевик который не умеет тащить.. Матч в огне, у оклы 50 с трехи, 60 с игры. Падало просто все. И клатч шел всю 4 четверть. Супер игра)
С тобой все в порядке?
0
0
0
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