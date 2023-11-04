Разыгрывающий « » стал главным героем матча внутрисезонного турнира против «Оклахомы» (141:139).

Карри набрал 30 очков и исполнил решающий бросок за 0,2 секунды до финальной сирены при равном счете.

В активе 2-кратного MVP также 8 подборов, 7 передач и 2 перехвата при 3 потерях.

За 31 минуту Стеф реализовал 9 из 15 с игры (5 из 10 из-за дуги) и 7 из 7 с линии.

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