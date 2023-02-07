Дрэймонд Грин продемонстрировал жест «слишком маленький» Джошу Гидди

Теги Голден Стэйт НБА видео Оклахома-Сити Дрэймонд Грин Джош Гидди Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин во время матча с «Тандер» (141:114) продемонстрировал жест «слишком маленький» разыгрывающему соперника Джошу Гидди.

Эпизод произошел в начале второй четверти, когда Грин забросил с сопротивлением австралийца.

На счету Дрэймонда 7 очков, 10 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.

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4 комментария

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emptinesspetr
Показывать ребёнку из танкующей команды слишком маленький — ну такое…
+2
0
+2
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Руслан Султанов
Грин сегодня был паханом в защите, правда играли против него детишки!
+4
0
+4
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Реджекшен
Ответ Daff Rogers
Грин - 198 см Гидди - 203 см
Братан, уверен, что ты понял, что имел ввиду Грин.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daff Rogers
Грин - 198 см
Гидди - 203 см
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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