Дрэймонд Грин продемонстрировал жест «слишком маленький» Джошу Гидди
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин во время матча с «Тандер» (141:114) продемонстрировал жест «слишком маленький» разыгрывающему соперника Джошу Гидди.
Эпизод произошел в начале второй четверти, когда Грин забросил с сопротивлением австралийца.
На счету Дрэймонда 7 очков, 10 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.
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Гидди - 203 см