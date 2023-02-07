Дрэймонд Грин продемонстрировал жест «слишком маленький» Джошу Гидди

Форвард «Уорриорз» во время матча с «Тандер» (141:114) продемонстрировал жест «слишком маленький» разыгрывающему соперника .

Эпизод произошел в начале второй четверти, когда Грин забросил с сопротивлением австралийца.

На счету Дрэймонда 7 очков, 10 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

С этого года НБА называет лучшего тащера лиги. Кто претендует на приз имени Джерри Уэста?