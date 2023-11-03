Шэй Гилджес-Александер не поможет «Оклахоме» в игре против «Голден Стэйт» из-за травмы

Теги Голден Стэйт НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Лидер «Оклахомы» Шэй-Гилджес Александер пропустит первую игру внутрисезонного турнира группы С Западной конференции против «Уорриорз».

У защитника растяжение связок коленного сустава левой ноги. Сроки его возвращения на паркет неизвестны.

В пяти матчах нового сезона Гилджес-Александер набирал в среднем 24,8 очка, 6,8 подбора и 6,6 передачи при 46,6% реализации с игры и 26,3% из-за дуги.

«Тандер» начали регулярку с результатом 3-2.

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5 комментариев

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Kemal Gul
Ответ Lost
Какие же ГСВ везучие. У пеликанов не было ингрэмма у сакраменто не было фокса и оклахомы нет шая. В итоге у худшей команды в тихоокеанском дивизионе первое место потому что легкие победы фармят полным составом против травмированых суперзвезд
Про то, что против Орлеана у ГСВ не играл Томпсон, а в первом матче с Сакраменто не было Грина (Фокс в строю кстати был), мы, конечно, умолчим
+4
0
+4
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Metallurg111
Посмотрим на Холмгрена в роли первой звезды
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Misha_Sapunov
Ответ Lost
Какие же ГСВ везучие. У пеликанов не было ингрэмма у сакраменто не было фокса и оклахомы нет шая. В итоге у худшей команды в тихоокеанском дивизионе первое место потому что легкие победы фармят полным составом против травмированых суперзвезд
у гсв во всех матчзх, кроме олного не было грина . кому повезло?
+1
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Lost
Ответ Kemal Gul
Про то, что против Орлеана у ГСВ не играл Томпсон, а в первом матче с Сакраменто не было Грина (Фокс в строю кстати был), мы, конечно, умолчим
Сравнили главную суперзвезду и ролевиков. Вот когда Карри не будет играть тогда сопоставимая потеря
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