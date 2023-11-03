Шэй Гилджес-Александер не поможет «Оклахоме» в игре против «Голден Стэйт» из-за травмы

Лидер «Оклахомы» Шэй-Гилджес Александер пропустит первую игру внутрисезонного турнира группы С Западной конференции против «Уорриорз».

У защитника растяжение связок коленного сустава левой ноги. Сроки его возвращения на паркет неизвестны.

В пяти матчах нового сезона Гилджес-Александер набирал в среднем 24,8 очка, 6,8 подбора и 6,6 передачи при 46,6% реализации с игры и 26,3% из-за дуги.

«Тандер» начали регулярку с результатом 3-2.

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