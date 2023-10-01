Дэмиан Лиллард в 2022 году: «Без обид, но люди переходят, там, в «Оклахому», «Милуоки». Серьезно?»

Теги Голден Стэйт Милуоки Портленд НБА Оклахома-Сити Дэмиан Лиллард Дрэймонд Грин Баскетбол

Разыгрывающий «Бакс» Дэмиан Лиллард в подкасте Дрэймонда Грина в феврале прошлого года критически отозвался об игроках, которые принимают решение продолжить карьеру в небольших провинциальных городах, как Оклахома-Сити и Милуоки.

Лиллард: Люди переходят в «Оклахому», серьезно? Без обид, но они едут, там, в Милуоки. Понимаешь, о чем я?

Грин (смеется): Понимаю! Портленд лучше обоих этих городов.

Лиллард: Портленд – это не то, что люди о нем думают. Иначе я бы не жил здесь так долго.

На прошлой неделе Лиллард стал игроком «Милуоки» в результате трехстороннего обмена с участием «Финикса».

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6 комментариев

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SL90
Не удобно получилось))
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bear7904
Никогда не говори никогда. Нет нет, да и да)
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AEZAKMI228
Чему посмеешься тому и послужишь
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Analjinn
Вспоминается Прослушка - как там загоняли накосячивших в места где они не хотели работать. Шутил, шутил и дошутился.
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Биомеханоид
Милуоки, насколько я знаю, крупный развитый город, с экономикой и промышленностью. Разве что провинциальный. Типа Красноярска. Портленд так то тоже не Бостон.
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hodor 12
Язык до Милуоки доведёт, да Демьянушка?
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