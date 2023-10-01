Дэмиан Лиллард в 2022 году: «Без обид, но люди переходят, там, в «Оклахому», «Милуоки». Серьезно?»
Разыгрывающий «Бакс» Дэмиан Лиллард в подкасте Дрэймонда Грина в феврале прошлого года критически отозвался об игроках, которые принимают решение продолжить карьеру в небольших провинциальных городах, как Оклахома-Сити и Милуоки.
Лиллард: Люди переходят в «Оклахому», серьезно? Без обид, но они едут, там, в Милуоки. Понимаешь, о чем я?
Грин (смеется): Понимаю! Портленд лучше обоих этих городов.
Лиллард: Портленд – это не то, что люди о нем думают. Иначе я бы не жил здесь так долго.
На прошлой неделе Лиллард стал игроком «Милуоки» в результате трехстороннего обмена с участием «Финикса».
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