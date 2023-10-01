Дэмиан Лиллард в 2022 году: «Без обид, но люди переходят, там, в «Оклахому», «Милуоки». Серьезно?»

Разыгрывающий «Бакс» в подкасте в феврале прошлого года критически отозвался об игроках, которые принимают решение продолжить карьеру в небольших провинциальных городах, как и Милуоки.

Лиллард: Люди переходят в «Оклахому», серьезно? Без обид, но они едут, там, в Милуоки. Понимаешь, о чем я?

Грин (смеется): Понимаю! Портленд лучше обоих этих городов.

Лиллард: – это не то, что люди о нем думают. Иначе я бы не жил здесь так долго.

На прошлой неделе Лиллард стал игроком « » в результате трехстороннего обмена с участием «Финикса».

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