НБА. Внутрисезонный турнир. «Милуоки» – «Нью-Йорк», «Денвер» против «Далласа» и другие матчи

Теги результаты Чикаго Кливленд Даллас Денвер Голден Стэйт Индиана Мемфис Майами Милуоки Бруклин Нью-Йорк Портленд НБА Вашингтон Оклахома-Сити Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

В пятницу, 3 ноября, в НБА семью матчами стартует внутрисезонный турнир. 30 команд распределены на 6 групп: по три в каждой конференции. Все в группе встретятся между собой – команды проведут две игры дома и две на выезде. Победители выйдут в плей-офф, а еще один коллектив с каждой конференции с лучшим процентом побед присоединится к ним в качестве wild card. Все матчи идут в зачет регулярного чемпионата.

В противостоянии группы В на Востоке «Милуоки» примет «Нью-Йорк», «Денвер» сыграет с «Далласом» во второй пятерке Запада.

НБА

Регулярный чемпионат

Внутрисезонный турнир

Восточная конференция

Группа А

Индиана – Кливленд
Дата проведения
4 ноября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Положение команд: Атланта – 0-0, Кливленд – 0-0, Детройт – 0-0, Индиана – 0-0, Филадельфия – 0-0

Группа В

Милуоки – Нью-Йорк
Дата проведения
4 ноября, 02.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Майами – Вашингтон
Дата проведения
4 ноября, 03.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Шарлотт – 0-0, Майами – 0-0, Милуоки – 0-0, Нью-Йорк – 0-0, Вашингтон – 0-0

Группа С

Чикаго – Бруклин
Дата проведения
4 ноября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Положение команд: Бостон – 0-0, Бруклин – 0-0, Чикаго – 0-0, Орландо – 0-0, Торонто – 0-0

Западная конференция

Группа А

Портленд – Мемфис
Дата проведения
4 ноября, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Положение команд: Лейкерс – 0-0, Мемфис – 0-0, Финикс – 0-0, Портленд – 0-0, Юта – 0-0

Группа В

Денвер – Даллас
Дата проведения
4 ноября, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Даллас – 0-0, Денвер – 0-0, Хьюстон – 0-0, Клипперс – 0-0, Новый Орлеан – 0-0

Группа С

Оклахома-Сити – Голден Стэйт
Дата проведения
4 ноября, 03.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Положение команд: Голден Стэйт – 0-0, Миннесота – 0-0, Оклахома – 0-0, Сакраменто – 0-0, Сан-Антонио – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев

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fridzon
Групповой турнир как зачесть в регулярку я понимаю, а плей-офф как? Это лишние матчи же получается
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Арман Кулжанов
Победы в этом турнире будут считаться в регулярном? Или это отдельный турнир?
+1
-1
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kazuma
мутный какой-то турнир, непонятно зачем нужен
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-1
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Грозовая Тень
Ответ Арман Кулжанов
Победы в этом турнире будут считаться в регулярном? Или это отдельный турнир?
Да, будут считаться. Турнир внутри регулярки
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Вадим Дзахоев
Ответ Арман Кулжанов
Победы в этом турнире будут считаться в регулярном? Или это отдельный турнир?
Будут считаться в зачет регулярки. Все игры кроме финала как я понял
0
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