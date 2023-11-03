НБА. Внутрисезонный турнир. «Милуоки» – «Нью-Йорк», «Денвер» против «Далласа» и другие матчи
В пятницу, 3 ноября, в НБА семью матчами стартует внутрисезонный турнир. 30 команд распределены на 6 групп: по три в каждой конференции. Все в группе встретятся между собой – команды проведут две игры дома и две на выезде. Победители выйдут в плей-офф, а еще один коллектив с каждой конференции с лучшим процентом побед присоединится к ним в качестве wild card. Все матчи идут в зачет регулярного чемпионата.
В противостоянии группы В на Востоке «Милуоки» примет «Нью-Йорк», «Денвер» сыграет с «Далласом» во второй пятерке Запада.
НБА
Регулярный чемпионат
Внутрисезонный турнир
Восточная конференция
Группа А
- Дата проведения
- 4 ноября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Положение команд: Атланта – 0-0, Кливленд – 0-0, Детройт – 0-0, Индиана – 0-0, Филадельфия – 0-0
Группа В
- Дата проведения
- 4 ноября, 02.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 4 ноября, 03.00, «FTX Arena»
Положение команд: Шарлотт – 0-0, Майами – 0-0, Милуоки – 0-0, Нью-Йорк – 0-0, Вашингтон – 0-0
Группа С
- Дата проведения
- 4 ноября, 03.00, «United Center»
Положение команд: Бостон – 0-0, Бруклин – 0-0, Чикаго – 0-0, Орландо – 0-0, Торонто – 0-0
Западная конференция
Группа А
- Дата проведения
- 4 ноября, 05.00, «Moda Center»
Положение команд: Лейкерс – 0-0, Мемфис – 0-0, Финикс – 0-0, Портленд – 0-0, Юта – 0-0
Группа В
- Дата проведения
- 4 ноября, 05.00, «Ball Arena»
Положение команд: Даллас – 0-0, Денвер – 0-0, Хьюстон – 0-0, Клипперс – 0-0, Новый Орлеан – 0-0
Группа С
- Дата проведения
- 4 ноября, 03.00, «Paycom Center»
Положение команд: Голден Стэйт – 0-0, Миннесота – 0-0, Оклахома – 0-0, Сакраменто – 0-0, Сан-Антонио – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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