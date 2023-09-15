Метта Сэндифорд-Артест: «Если бы я мог вернуться назад во времени, я бы надел на себя в самом расцвете сил майку «Нью-Йорка»

Теги Метта Уолд Пис Нью-Йорк НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Метта Сэндифорд Артест признался, что если бы он мог повернуть время вспять, он бы принял решение выступать за родной «Нью-Йорк».

«Если вы действительно хотите поиграть со временем, то представьте, что мы можем перевести Метту в самом расцвете сил в «Никс».

Если бы я мог вернуться назад во времени, я бы надел на себя майку «Нью-Йорка», – сказал Артест.

Баскетболист родился и провел юношество в Нью-Йорке. В НБА он был выбран «Чикаго» под 16-м номером драфта-1999. В сезоне-2013/14 в возрасте 34 лет ему довелось провести сезон за  «Никс».

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2 комментария

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Медведь (тот самый)
Когда он успел и Сэндифордом стать? И что это на этот раз значит?
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Tim Timson
Ответ Медведь (тот самый)
Когда он успел и Сэндифордом стать? И что это на этот раз значит?
жены фамилия)
0
0
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