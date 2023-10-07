Чемпион НБА 2010 года в составе «Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест назвал китайского центрового самым доминирующим игроком, вместе с которым он играл за одну команду (« »).

« был невероятен, но лучшая моя команда была, пожалуй, с Яо Мином. Просто не видел более ничего подобного.

Этот парень был не таким, как все. Играя вместе с ним, было так легко побеждать. Он был самым доминирующим из всех, с кем я вместе выступал», – заявил Метта.

В сезоне-08/09 «Рокетс» с Яо, Артестом и Трэйси Макгрэйди (выбыл до конца чемпионата в феврале) дошли до полуфинала Запада, где в семи матчах уступили «Лейкерс».

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