Метта Сэндифорд-Артест: «Яо Мин был самым доминирующим из всех, с кем я вместе выступал»

Теги Метта Уолд Пис Хьюстон Яо Мин Лейкерс Кобе Брайант НБА Баскетбол

Чемпион НБА 2010 года в составе «Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест назвал китайского центрового Яо Мина самым доминирующим игроком, вместе с которым он играл за одну команду («Хьюстон»).

«Кобе был невероятен, но лучшая моя команда была, пожалуй, с Яо Мином. Просто не видел более ничего подобного.

Этот парень был не таким, как все. Играя вместе с ним, было так легко побеждать. Он был самым доминирующим из всех, с кем я вместе выступал», – заявил Метта.

В сезоне-08/09 «Рокетс» с Яо, Артестом и Трэйси Макгрэйди (выбыл до конца чемпионата в феврале) дошли до полуфинала Запада, где в семи матчах уступили «Лейкерс».

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

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3 комментария

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Хмурый тамагочи
Пора уже объявлять конкурс: кто помнит, как зовут этого человека на самом деле
+4
0
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Дядя Санжар
Жаль что Яо так мало поиграл в нба..
+2
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quznez
Ответ Хмурый тамагочи
Пора уже объявлять конкурс: кто помнит, как зовут этого человека на самом деле
Рональд Артест.
+1
0
+1
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