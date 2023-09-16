Метта Сэндифорд-Артест: «Мне бы не хотелось видеть, как Дэмиан Лиллард покидает «Портленд»

Теги Метта Уолд Пис Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Бывший игрок НБА Метта Сэндифорд Артест признался, что предпочел бы видеть Дэмиана Лилларда игроком «Портленда».

Многолетний лидер «Блэйзерс» этим летом запросил обмен.

«Мне бы не хотелось видеть, как Дэмиан Лиллард покидает «Портленд».

Было бы намного приятнее видеть то, как другие игроки присоединяются к Дэмиану в «Блэйзерс». Он один из тех, кто хочет побеждать.

Дэйм не только невероятно одарен в атаке, но по своим личностным качествам является одним из тех, рядом с кем хочется играть, если хочешь стабильности», – сказал Артест.

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1 комментарий

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banderos
Поменяйте тэг. Какой он вам Уолд Пис?
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