Метта Сэндифорд-Артест: «Мне бы не хотелось видеть, как Дэмиан Лиллард покидает «Портленд»

Бывший игрок НБА Метта Сэндифорд Артест признался, что предпочел бы видеть игроком « ».

Многолетний лидер «Блэйзерс» этим летом запросил обмен.

«Мне бы не хотелось видеть, как Дэмиан Лиллард покидает «Портленд».

Было бы намного приятнее видеть то, как другие игроки присоединяются к Дэмиану в «Блэйзерс». Он один из тех, кто хочет побеждать.

Дэйм не только невероятно одарен в атаке, но по своим личностным качествам является одним из тех, рядом с кем хочется играть, если хочешь стабильности», – сказал Артест.

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