Метта Сэндифорд-Артест вспомнил 2004 год: «Шестое место в голосовании за звание MVP. Я оказался в одном ряду с лучшими»

Теги Метта Уолд Пис Индиана НБА фото Баскетбол

Бывший игрок НБА и чемпион-2010 Метта Сэндифорд-Артест на своей странице в соцсети вспомнил свой лучший сезон в лиге.

«2004 год – 6-е место в голосовании за звание MVP. Из всех моих достижений это выделяется.

Я слишком любознателен. Это было в эпоху, когда многие были в своем прайме. Я оказался в одном ряду с лучшими», – написал баскетболист, приложив фото.

В том году 24-летний Артест, выступавший за «Индиану», в свой первый и последний раз оказался на Матче всех звезд. В 73 матчах сезона он набирал в среднем 18,3 очка и 5,3 подбора при 42,1% с игры.

Сандифорд-Артест несколько лет назад уже упоминал, что завершил сезон 6-м в голосовании, однако сохранившиеся источники об итогах опроса журналистов в сезоне-2003/04 подтвердить это не могут.

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2 комментария

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Aleksey001
Вспомнилось нетленное:

"Мы с Миком Джаггером часто вспоминаем золотой 2003й. Он тогда получил титул рыцаря, а я мощных люлей в Чебоксарах "
+5
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+5
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Stephan Carrypenko
Зачем портить хорошую историю правдой?))
+2
-1
+1
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