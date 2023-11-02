Зак Лавин о возможном обмене: «Если что-то произойдет, мне дадут знать»

Теги Чикаго Филадельфия Зак Лавин Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин отреагировал на слухи о возможном обмене в «Филадельфию».

«Меня уже обменивали. Обмены — это всего лишь часть бизнеса, игроки каждый год меняются местами. О моем возможном обмене почему-то говорят с тех пор, как я перешел в «Буллс».

Мне кажется, что я выполнил свою часть сделки и остаюсь предан «Буллс», но со слухами ничего невозможно сделать.

Мне кажется, что сейчас я нахожусь в хорошей ситуации: если что-то произойдет, мне дадут знать. У меня хорошие отношения с руководством клуба и моим агентом. Но уже бывали случаи, когда обменивали звезд, и те ни о чем не подозревали. Остается только надеяться, что у нас хорошие отношения», – сказал Лавин.

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1 комментарий

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Андрей 13
Может его теперь на Уэстбрука поменяют?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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