Зак Лавин о возможном обмене: «Если что-то произойдет, мне дадут знать»

Атакующий защитник « » отреагировал на слухи о возможном обмене в «Филадельфию».

«Меня уже обменивали. Обмены — это всего лишь часть бизнеса, игроки каждый год меняются местами. О моем возможном обмене почему-то говорят с тех пор, как я перешел в «Буллс».

Мне кажется, что я выполнил свою часть сделки и остаюсь предан «Буллс», но со слухами ничего невозможно сделать.

Мне кажется, что сейчас я нахожусь в хорошей ситуации: если что-то произойдет, мне дадут знать. У меня хорошие отношения с руководством клуба и моим агентом. Но уже бывали случаи, когда обменивали звезд, и те ни о чем не подозревали. Остается только надеяться, что у нас хорошие отношения», – сказал Лавин.

Кто больше всех потратил летом в НБА?