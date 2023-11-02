Деррик Джонс добавил сверху через Зака Лавина после промаха Лайвли

« » на своем паркете обыграл « » – 115:104.

Легкий форвард стал автором красивого путбэка в третьей четверти встречи. Новичок Дерек не попал свой бросок из-под кольца, но сместившийся с трехочковой дуги Джонс добавил сверху через .

За 31 минуту форвард отметился 17 очками, реализовав 7 из 13 с игры (3 из 9 из-за дуги).

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