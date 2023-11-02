Деррик Джонс добавил сверху через Зака Лавина после промаха Лайвли

Теги Чикаго Даллас НБА Баскетбол - видео Зак Лавин Деррик Джонс Дерек Лайвли Баскетбол

«Даллас» на своем паркете обыграл «Чикаго» – 115:104.

Легкий форвард Деррик Джонс стал автором красивого путбэка в третьей четверти встречи. Новичок Дерек Лайвли не попал свой бросок из-под кольца, но сместившийся с трехочковой дуги Джонс добавил сверху через Зака Лавина.

За 31 минуту форвард отметился 17 очками, реализовав 7 из 13 с игры (3 из 9 из-за дуги).

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2 комментария

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DirkMavs
Этот парень в отсутствии Кайри уже 2-матча подряд очень полезен….вообще что заметил отсутсвие Кайри благоприятно повлияло на Гранта и Дерика прямь приятно окрылились парни…..глядишь такими темпами и Кайри нам не нужен будет ))))))
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