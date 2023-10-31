«Сиксерс» могут попытаться приобрести Зака Лавина или О Джи Ануноби

По словам журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, « » может попытаться заполучить атакующего защитника « » или тяжелого форварда « » .

«Лавин – это тот тип скорера и разыгрывающего, который могли бы использовать «Сиксерс». Ануноби – универсальный защитник, который нужен «Филадельфии» в матчах против «Бостона» и «Милуоки» в плей-офф», – пишет Мэнникс.

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