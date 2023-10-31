«Сиксерс» могут попытаться приобрести Зака Лавина или О Джи Ануноби
По словам журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, «Филадельфия» может попытаться заполучить атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина или тяжелого форварда «Торонто» О Джи Ануноби.
«Лавин – это тот тип скорера и разыгрывающего, который могли бы использовать «Сиксерс». Ануноби – универсальный защитник, который нужен «Филадельфии» в матчах против «Бостона» и «Милуоки» в плей-офф», – пишет Мэнникс.
Вот дальше вопросы.
Если обмен, то куда? Никс?
Только Лейкерс. Только на таран.