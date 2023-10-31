«Сиксерс» могут попытаться приобрести Зака Лавина или О Джи Ануноби

Теги возможные переходы Чикаго Филадельфия Торонто НБА Зак Лавин О Джи Ануноби Баскетбол

По словам журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, «Филадельфия» может попытаться заполучить атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина или тяжелого форварда «Торонто» О Джи Ануноби.

«Лавин – это тот тип скорера и разыгрывающего, который могли бы использовать «Сиксерс». Ануноби – универсальный защитник, который нужен «Филадельфии» в матчах против «Бостона» и «Милуоки» в плей-офф», – пишет Мэнникс.

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7 комментариев

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ты не прав
Ну как будто Лавин единственное, на что можно рассчитывать.
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Ed Monix
Представляю, как Тэйтум расстроится, если его кент О Джи окажется в Филе, а не в Бостоне.
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Nightyork97
Ответ ты не прав
Ну как будто Лавин единственное, на что можно рассчитывать.
Но за него попросят много, думаю как вариант можно Кузьму или Гранта вытащить спокойно к плей-оффу. Но это все не имеет значения если они потеряют Эмбиида. Все идет к тому, что в случае провала в ПО он запросит обмен.
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Archer_Great
Ануноби выглядит как будто нужнее под ПО. Хотя приходят Батюм и РоКо, так что на позициях форварда есть кому защищаться и уж тем более играть. Так что я бы не спешил, к февралю картина более ясной станет, где слабее места в ростере
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vzi
Ответ Nightyork97
Но за него попросят много, думаю как вариант можно Кузьму или Гранта вытащить спокойно к плей-оффу. Но это все не имеет значения если они потеряют Эмбиида. Все идет к тому, что в случае провала в ПО он запросит обмен.
До уровня плей-офф на востоке Фила доедет и на паре Эмбиид-Макси.
Вот дальше вопросы.
Если обмен, то куда? Никс?
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vzi
Ответ Nightyork97
На Востоке Никс/Бруклин. На Западе Оклахома разве что. Все равно тянуть смысла уже нет. Ему 30 будет, с 2014 года он не вывел ни разу Филу в финал конфы. Ну это как с Лиллардом будет, все стороны рано или поздно поймут, что расставание неизбежно. Прести может перебить любое предложение. У него этих пиков на три Эмбиида.
Оклахома дыра.
Только Лейкерс. Только на таран.
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