Зак Лавин устроил стычку с игроками «Индианы»

Теги происшествия Чикаго Индиана НБА Баскетбол - видео Зак Лавин Эндрю Нембард Баскетбол

Защитник «Чикаго» Зак Лавин устроил стычку с игроками «Индианы» во время матча между командами в понедельник.

Лавину не понравились действия Эндрю Нембарда, с которым он сошелся в борьбе за мяч. За одноклубника вступились несколько баскетболистов «Пэйсерс», но конфликт удалось быстро погасить.

«Буллс» победили со счетом 112:105, Лавин набрал 23 очка и 5 подборов при 6 из 17 с игры.

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3 комментария

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Аркадий Байдерин
Опасный парень
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boller_73
Женщина которая подбежала разнимать очень уверенная в себе
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