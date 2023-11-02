«Буллс» смазали 5 бросков за одно владение в матче с «Мавс»

« » в гостях уступил « » – 104:115.

В середине первой четверти «Буллс» смазали пять бросков за 30 секунд игрового времени. Центровой Никола Вучевич не попал флоутер, после чего сразу сделал подбор в нападении.

Форвард Патрик Уильямс был неточен дальним броском со степбека, защитник был первым на отскоке мяча. Затем Вучевич еще дважды выигрывал борьбу на щите, но , Карузо и также смазали свои попытки.

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