«Буллс» смазали 5 бросков за одно владение в матче с «Мавс»
«Чикаго» в гостях уступил «Далласу» – 104:115.
В середине первой четверти «Буллс» смазали пять бросков за 30 секунд игрового времени. Центровой Никола Вучевич не попал флоутер, после чего сразу сделал подбор в нападении.
Форвард Патрик Уильямс был неточен дальним броском со степбека, защитник Алекс Карузо был первым на отскоке мяча. Затем Вучевич еще дважды выигрывал борьбу на щите, но Зак Лавин, Карузо и Коби Уайт также смазали свои попытки.
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