«Буллс» смазали 5 бросков за одно владение в матче с «Мавс»

Теги Чикаго Даллас НБА Баскетбол - видео Никола Вучевич Зак Лавин Алекс Карузо Коби Уайт Патрик Уильямс Баскетбол

«Чикаго» в гостях уступил «Далласу» – 104:115.

В середине первой четверти «Буллс» смазали пять бросков за 30 секунд игрового времени. Центровой Никола Вучевич не попал флоутер, после чего сразу сделал подбор в нападении.

Форвард Патрик Уильямс был неточен дальним броском со степбека, защитник Алекс Карузо был первым на отскоке мяча. Затем Вучевич еще дважды выигрывал борьбу на щите, но Зак Лавин, Карузо и Коби Уайт также смазали свои попытки.

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1 комментарий

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Артур Артур
Быки разочаровательны
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