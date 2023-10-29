НБА. «Оклахома» примет «Денвер», «Сакраменто» дома сразится с «Лейкерс» и другие матчи

Теги результаты Атланта Денвер Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Лейкерс Милуоки Филадельфия Портленд Сакраменто Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити Баскетбол

В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата НБА-2023/24 состоятся шесть матчей.

В 22.30 по московскому времени начнется встреча «Оклахомы» с действующим чемпионом лиги «Денвером». «Сакраменто» сразится на своей площадке с «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

Оклахома-Сити – Денвер
Дата проведения
29 октября, 22.30, «Paycom Center»
Онлайн матча

Милуоки – Атланта
Дата проведения
30 октября, 02.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Хьюстон – Голден Стэйт
Дата проведения
30 октября, 02.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Филадельфия – Портленд
Дата проведения
30 октября, 02.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Лейкерс
Дата проведения
30 октября, 04.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Клипперс – Сан-Антонио
Дата проведения
30 октября, 04.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Artur Prokopchuk
Окла против Денвера: две интересные для меня команды и еще играют в такое удобное время. Отличный подгон от НБА для воскресного вечера 👍
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Eugenie Nation
Вот и настало то короткое время, когда ты по воскресеньям разрываешься между нфл и нба)
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