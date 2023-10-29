НБА. «Оклахома» примет «Денвер», «Сакраменто» дома сразится с «Лейкерс» и другие матчи
В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата НБА-2023/24 состоятся шесть матчей.
В 22.30 по московскому времени начнется встреча «Оклахомы» с действующим чемпионом лиги «Денвером». «Сакраменто» сразится на своей площадке с «Лейкерс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 октября, 22.30, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 02.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 30 октября, 02.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 02.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 04.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 04.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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