НБА. «Оклахома» примет «Денвер», «Сакраменто» дома сразится с «Лейкерс» и другие матчи

В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата НБА-2023/24 состоятся шесть матчей.

В 22.30 по московскому времени начнется встреча «Оклахомы» с действующим чемпионом лиги « ». « » сразится на своей площадке с « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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