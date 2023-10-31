Деджонте Мюррэй повторил личный рекорд результативности в игре с «Миннесотой» – 41 очко

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Разыгрывающий «Атланты» Деджонте Мюррэй повторил личный рекорд результативности в матче с «Миннесотой» (127:113).

Мюррэй записал на свой счет 41 очко при 17 из 24 с игры за 39 минут на площадке.

«Хоукс» удалось победить, несмотря на «-19» к большому перерыву. Деджонте также имеет в своем активе 7 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

В марте этого года Мюррэй набирал 41 очко во встрече с «Портлендом».

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