Деджонте Мюррэй после 4-го матча с «Селтикс» высказал судье недовольство прямо в лицо и коснулся его

Защитник «Атланты» не скрывал недовольства судейством после четвертого матча серии с «Селтикс» (121:129, 1-3).

Мюррэй подошел к арбитру Гедиминасу Петраитису и сказал ему что-то прямо в лицо. При этом он вступил в контакт с рефери.

По пути в раздевалку баскетболист продолжал говорить и жестикулировать.

На счету Деджонте в воскресенье 23 очка, 9 подборов и 6 передач.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров