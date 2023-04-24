Деджонте Мюррэй после 4-го матча с «Селтикс» высказал судье недовольство прямо в лицо и коснулся его

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Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй не скрывал недовольства судейством после четвертого матча серии с «Селтикс» (121:129, 1-3).

Мюррэй подошел к арбитру Гедиминасу Петраитису и сказал ему что-то прямо в лицо. При этом он вступил в контакт с рефери.

По пути в раздевалку баскетболист продолжал говорить и жестикулировать.

На счету Деджонте в воскресенье 23 очка, 9 подборов и 6 передач.

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