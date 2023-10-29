Forbes провел ежегодную оценку стоимости команд НБА – «Голден Стэйт» лидирует с 7,7 млрд долларов, «Денвер» стал дороже на 75%

Forbes опубликовал ежегодную собственную оценку чистой стоимости организаций .

Сегодня в среднем команда НБА стоит 3,85 млрд долларов, что на 35% больше, чем год назад, и на 75% больше, чем в 2019 году.

Стоимость организаций возросла в связи с ожиданиями о заключении крупной телевизионной сделки в 2025 году.

«По общему мнению медиаэкспертов и спортивных банкиров, привлечение новых дистрибьюторов, таких как Apple, YouTube TV и Amazon Prime, а также объединение международных прав позволит НБА увеличить стоимость своих текущих медиаправ более чем в два раза», – пишет Forbes.

Стоимость организаций НБА в 2023 году по версии Forbes:

1. « » – 7,7 млрд долларов (+10% c прошлого года)

2. « » – 6,6 млрд (+8%)

3. « » – 6,4 млрд (+8%)

4. « » – 4,7 млрд (+18%)

5. «Клипперс» – 4,65 млрд (+19%)

6. «Чикаго» – 4,6 млрд (+12%)

7. «Даллас» – 4,5 млрд (+36%)

8. «Хьюстон» – 4,4 млрд (+38%)

9. «Филадельфия» – 4,3 млрд (+37%)

10. «Торонто» – 4,1 млрд (+32%)

11. «Финикс» – 4 млрд (+48%)

12. «Майами» – 3,9 млрд (+30%)

13. «Бруклин» – 3,85 млрд (+10%)

14. «Вашингтон» – 3,5 млрд (+40%)

15. «Денвер» – 3,38 млрд (+75%)

16. «Кливленд» – 3,35 млрд (+63%)

17. «Сакраменто» – 3,33 млрд (+64%)

18. «Атланта» – 3,3 млрд (+68%)

19. «Сан-Антонио» – 3,25 млрд (+63%)

20. «Милуоки» – 3,2 млрд (+39%)

21. «Юта» – 3,09 млрд (+53%)

22. «Портленд» – 3,08 млрд (+47%)

23. «Детройт» – 3,08 млрд (+62%)

24. «Оклахома» – 3,05 млрд (+63%)

25. «Шарлотт» – 3 млрд (+76%)

26. «Орландо» – 2,95 млрд (+59%)

27. «Индиана» – 2,9 млрд (+61%)

28. «Новый Орлеан» – 2,55 млрд (+59%)

29. «Миннесота» – 2,5 млрд(+50%)

30. «Мемфис» – 2,4 млрд (+45%)

Обри Плаза создала медиалигу здорового человека: селебрити играют для души, никакой монетизации

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

Перстни «Наггетс» называли самыми уродливыми. Мы нашли достойных конкурентов