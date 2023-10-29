Forbes провел ежегодную оценку стоимости команд НБА – «Голден Стэйт» лидирует с 7,7 млрд долларов, «Денвер» стал дороже на 75%
Forbes опубликовал ежегодную собственную оценку чистой стоимости организаций НБА.
Сегодня в среднем команда НБА стоит 3,85 млрд долларов, что на 35% больше, чем год назад, и на 75% больше, чем в 2019 году.
Стоимость организаций возросла в связи с ожиданиями о заключении крупной телевизионной сделки в 2025 году.
«По общему мнению медиаэкспертов и спортивных банкиров, привлечение новых дистрибьюторов, таких как Apple, YouTube TV и Amazon Prime, а также объединение международных прав позволит НБА увеличить стоимость своих текущих медиаправ более чем в два раза», – пишет Forbes.
Стоимость организаций НБА в 2023 году по версии Forbes:
1. «Голден Стэйт» – 7,7 млрд долларов (+10% c прошлого года)
2. «Нью-Йорк» – 6,6 млрд (+8%)
3. «Лейкерс» – 6,4 млрд (+8%)
4. «Бостон» – 4,7 млрд (+18%)
5. «Клипперс» – 4,65 млрд (+19%)
6. «Чикаго» – 4,6 млрд (+12%)
7. «Даллас» – 4,5 млрд (+36%)
8. «Хьюстон» – 4,4 млрд (+38%)
9. «Филадельфия» – 4,3 млрд (+37%)
10. «Торонто» – 4,1 млрд (+32%)
11. «Финикс» – 4 млрд (+48%)
12. «Майами» – 3,9 млрд (+30%)
13. «Бруклин» – 3,85 млрд (+10%)
14. «Вашингтон» – 3,5 млрд (+40%)
15. «Денвер» – 3,38 млрд (+75%)
16. «Кливленд» – 3,35 млрд (+63%)
17. «Сакраменто» – 3,33 млрд (+64%)
18. «Атланта» – 3,3 млрд (+68%)
19. «Сан-Антонио» – 3,25 млрд (+63%)
20. «Милуоки» – 3,2 млрд (+39%)
21. «Юта» – 3,09 млрд (+53%)
22. «Портленд» – 3,08 млрд (+47%)
23. «Детройт» – 3,08 млрд (+62%)
24. «Оклахома» – 3,05 млрд (+63%)
25. «Шарлотт» – 3 млрд (+76%)
26. «Орландо» – 2,95 млрд (+59%)
27. «Индиана» – 2,9 млрд (+61%)
28. «Новый Орлеан» – 2,55 млрд (+59%)
29. «Миннесота» – 2,5 млрд(+50%)
30. «Мемфис» – 2,4 млрд (+45%)
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А раньше бенчмарком для команд с малых рынков были продажи Юты и Миннесоты за 1,5-2 млрд в 2020-2021.
В крайнем случае - купил бы полноценную команду в НХЛ. ;))
А НБА/НФЛ - это бизнес. Причем растущий и прибыльный (кроме пара исключений).