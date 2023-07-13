Летняя лига НБА. «Чикаго» примет «Кливленд», «Атланта» встретится с «Филадельфией» и другие матчи

Сегодня в Лас-Вегасе 8 матчами продолжится основной турнир Летней лиги НБА.

«Чикаго» примет «Кливленд» в 22:30 по мск, « » встретится с «Филадельфией» получасом позднее.

НБА

лига

Лас-Вегас

–

13 июля. 22:00

Атланта –

13 июля. 22:30

Торонто – Бруклин

14 июля. 00:00

Милуоки – Майами

14 июля. 00:30

– Хьюстон

14 июля. 02:00

Новый Орлеан – Шарлотт

14 июля. 02:30

Орландо – Портленд

14 июля. 04:00

Сакраменто – Миннесота



14 июля. 04:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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