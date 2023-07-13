Летняя лига НБА. «Чикаго» примет «Кливленд», «Атланта» встретится с «Филадельфией» и другие матчи
Сегодня в Лас-Вегасе 8 матчами продолжится основной турнир Летней лиги НБА.
«Чикаго» примет «Кливленд» в 22:30 по мск, «Атланта» встретится с «Филадельфией» получасом позднее.
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Чикаго – Кливленд
13 июля. 22:00
Атланта – Филадельфия
13 июля. 22:30
Торонто – Бруклин
14 июля. 00:00
Милуоки – Майами
14 июля. 00:30
Голден Стэйт – Хьюстон
14 июля. 02:00
Новый Орлеан – Шарлотт
14 июля. 02:30
Орландо – Портленд
14 июля. 04:00
Сакраменто – Миннесота
14 июля. 04:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать
Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов
Комментарии