Джарретт Аллен вернулся к тренировкам с командой после ушиба лодыжки

Центровой « » вернулся к тренировкам с командой. Игрок продолжает восстанавливаться после ушиба левой лодыжки, полученного в начале октября.

Аллен пропустил начало сезона и весь тренировочный лагерь.

В прошлом сезоне центровой провел 68 матчей, набирая в среднем 14,3 очка, 9,8 подбора и 1,2 блок-шота.

не тренировался с повреждением задней поверхности бедра.

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