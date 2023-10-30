Джарретт Аллен вернулся к тренировкам с командой после ушиба лодыжки
Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен вернулся к тренировкам с командой. Игрок продолжает восстанавливаться после ушиба левой лодыжки, полученного в начале октября.
Аллен пропустил начало сезона и весь тренировочный лагерь.
В прошлом сезоне центровой провел 68 матчей, набирая в среднем 14,3 очка, 9,8 подбора и 1,2 блок-шота.
Дариус Гарлэнд не тренировался с повреждением задней поверхности бедра.
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