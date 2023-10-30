Джарретт Аллен вернулся к тренировкам с командой после ушиба лодыжки

Теги травмы Кливленд НБА Джарретт Аллен Дариус Гарлэнд Баскетбол

Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен вернулся к тренировкам с командой. Игрок продолжает восстанавливаться после ушиба левой лодыжки, полученного в начале октября.

Аллен пропустил начало сезона и весь тренировочный лагерь.

В прошлом сезоне центровой провел 68 матчей, набирая в среднем 14,3 очка, 9,8 подбора и 1,2 блок-шота.

Дариус Гарлэнд не тренировался с повреждением задней поверхности бедра.

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1 комментарий

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Red_Star
Очень жаль, что на игры с Нью-Йорком не успеют, иначе была бы хорошая контрольная по поводу работы над ошибок летом. Если забыть веру в победу, то в таком состоянии оценивать успехи против здоровой команды как-то сильно проблематично.
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