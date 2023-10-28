Дариус Гарлэнд пропустил игру с «Оклахомой» из-за проблем с подколенным сухожилием

Разыгрывающий « » пропустил игру с «Оклахомой» (105:108) из-за проблем с подколенным сухожилием.

«Кавальерс» приняли решение снять Гарлэнда с игры в последний момент. В первой встрече сезона с «Бруклином» Дариус вышел на площадку, отметившись 15 очками и 5 передачами.

«Кливленд» планирует наблюдать за состоянием игрока на ежедневной основе и вернуть его на площадку, когда он полностью восстановится.

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