Дариус Гарлэнд пропустил игру с «Оклахомой» из-за проблем с подколенным сухожилием

Теги травмы Кливленд НБА Дариус Гарлэнд Баскетбол

Разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд пропустил игру с «Оклахомой» (105:108) из-за проблем с подколенным сухожилием.

«Кавальерс» приняли решение снять Гарлэнда с игры в последний момент. В первой встрече сезона с «Бруклином» Дариус вышел на площадку, отметившись 15 очками и 5 передачами.

«Кливленд» планирует наблюдать за состоянием игрока на ежедневной основе и вернуть его на площадку, когда он полностью восстановится.

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