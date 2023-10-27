«Никс» не видели Донована Митчелла игроком, способным вести команду за собой, рассказал бывший генменеджер Скотт Перри

Бывший генеральный менеджер « » Скотт Перри (2017-2023) в эфире подкаста «The Hoop Genius» рассказал, отсутствие успехов в плей-офф стало причиной, почему организация не стала проводить обмен защитника.

«Очевидно, мы пытались его выменять.

Но все должно было быть сделано в пределах разумного. Донован хороший игрок, но для победы ему нужно сильное окружение. Потому что если бы он мог тащить в одиночку, «Юта», возможно, была бы в финале конференции. Но он не был на это способен. Это не критика в его адрес. Это просто оценка со стороны, которую надо сделать.

Митчелл – отличный баскетболист. Уже давно звезда. Прекрасный молодой человек. Из Нью-Йорка. Но вы должны спросить себя: если другая команда, с которой вы ведете переговоры, хочет забрать две трети или три четверти всех ваших молодых талантов и весь ваш драфт-капитал, будет ли то, что останется, достаточно для вас, чтобы победить, а не повторить то, чего вы уже достигли?» – сказал Перри.

В итоге Митчелл был обменян в « » на Коллина Секстона, Лаури Маркканена, Очаи Агбаджи, три выбора в первом раунде и два обмена пиками.

Митчелл шесть раз в своей карьере выходил в плей-офф, четыре раза уступив в первом раунде.

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