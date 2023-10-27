«Никс» не видели Донована Митчелла игроком, способным вести команду за собой, рассказал бывший генменеджер Скотт Перри

Теги Кливленд Нью-Йорк НБА Юта Донован Митчелл Скотт Перри Баскетбол

Бывший генеральный менеджер «Нью-Йорка» Скотт Перри (2017-2023) в эфире подкаста «The Hoop Genius» рассказал, отсутствие успехов Донована Митчелла в плей-офф стало причиной, почему организация не стала проводить обмен защитника.

«Очевидно, мы пытались его выменять.

Но все должно было быть сделано в пределах разумного. Донован хороший игрок, но для победы ему нужно сильное окружение. Потому что если бы он мог тащить в одиночку, «Юта», возможно, была бы в финале конференции. Но он не был на это способен. Это не критика в его адрес. Это просто оценка со стороны, которую надо сделать.

Митчелл – отличный баскетболист. Уже давно звезда. Прекрасный молодой человек. Из Нью-Йорка. Но вы должны спросить себя: если другая команда, с которой вы ведете переговоры, хочет забрать две трети или три четверти всех ваших молодых талантов и весь ваш драфт-капитал, будет ли то, что останется, достаточно для вас, чтобы победить, а не повторить то, чего вы уже достигли?» – сказал Перри.

В итоге Митчелл был обменян в «Кливленд» на Коллина Секстона, Лаури Маркканена, Очаи Агбаджи, три выбора в первом раунде и два обмена пиками.

Митчелл шесть раз в своей карьере выходил в плей-офф, четыре раза уступив в первом раунде.

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3 комментария

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carmelo hot sause
Думаю, он лукавит касательно того, почему не прошёл обмен, но в его словах есть доля правды. Тот пакет, который требовал Эйндж - это полнейшая наглость. Такое даже за Эмбиида не захотелось бы отдавать
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fhneh
Ответ carmelo hot sause
Думаю, он лукавит касательно того, почему не прошёл обмен, но в его словах есть доля правды. Тот пакет, который требовал Эйндж - это полнейшая наглость. Такое даже за Эмбиида не захотелось бы отдавать
Митчелл потому что моложе, не травматичен, и контракт намного меньше чем у Эмбида.
+3
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ARAMIS777
Донован-Красава.
Удачной игры ему в этом сезоне.
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