«Дубай» U19 дебютирует в молодежной Адриатической лиге

Команда «Дубай» U19 официально зарегистрирована в молодежном чемпионате Адриатической лиги.

Дебют «Дубая» состоится 21 ноября в матче с молодежкой «Црвены Звезды». 22 ноября они встретятся с юношами «Борац Чачак», а 23 ноября сыграют со «Студентски центар».

Игра со «Студентски центар» будет домашней для «Дубая», но пройдет она Белграде, Сербия.

Команда из ОАЭ планирует в будущем вступить в Адриатичекую лигу основным составом, а также присоединиться к Евролиге после расширения.

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

Перстни «Наггетс» называли самыми уродливыми. Мы нашли достойных конкурентов