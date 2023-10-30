«Дубай» U19 дебютирует в молодежной Адриатической лиге

Теги Црвена Звезда Адриатическая лига Борац Чачак Студентски центар Баскетбол

Команда «Дубай» U19 официально зарегистрирована в молодежном чемпионате Адриатической лиги.

Дебют «Дубая» состоится 21 ноября в матче с молодежкой «Црвены Звезды». 22 ноября они встретятся с юношами «Борац Чачак», а 23 ноября сыграют со «Студентски центар».

Игра со «Студентски центар» будет домашней для «Дубая», но пройдет она Белграде, Сербия.

Команда из ОАЭ планирует в будущем вступить в Адриатичекую лигу основным составом, а также присоединиться к Евролиге после расширения.

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