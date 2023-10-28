Адриатическая лига. «Будучность» – «Мега», «Цедевита» примет «Студентски центар»

Теги результаты Цедевита-Олимпия Адриатическая лига Будучность Мега Студентски центар Баскетбол

В субботу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.

«Будучность» сыграет с «Мегой», «Цедевита» примет «Студентски центар».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Будучность – Мега
Дата проведения
28 октября, 20.00, «Морача»
Онлайн матча

Цедевита Олимпия – Студентски центар
Дата проведения
28 октября, 22.00, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча

Положение команд: Будучность Черногория – 4-0, Црвена Звезда Сербия – 4-0, Партизан Сербия – 3-1,  Студентски центар Черногория – 3-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-1, Задар Хорватия – 3-2, Борац Чачак Сербия – 2-2, Цедевита-Олимпия Словения – 2-2, Мега Сербия – 2-2,  ФМП Сербия – 2-3,   КРКА Словения – 1-3, Сплит Хорватия – 1-4, Морнар Бар Черногория – 0-4, Цибона Хорватия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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