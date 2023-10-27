Адриатическая лига. ФМП обыграл «Сплит», «Задар» – «Цибону»

Теги результаты Цибона Адриатическая лига Задар ФМП Сплит Баскетбол

В пятницу, 27 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоялись два матча.

Сербский ФМП обыграл хорватский «Сплит», в противостоянии двух хорватских клубов «Задар» справился с «Цибоной».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

ФМП – Сплит 84:66 (25:21, 19:10, 19:23, 21:12)
Дата проведения
27 октября, 19.00, «Košarkaška dvorana FMP»
Онлайн матча
ФМП
Walker (0), Люк (0), Ашчерич (0), Суботич (0), Watson Jr. (0).
Сплит
Перкович (0), Shelton (0), Рунич (0), Вуко (0), Любичич (0).

Задар – Цибона 91:64 (21:21, 24:14, 27:13, 19:16)
Дата проведения
27 октября, 21.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
Онлайн матча

Положение команд: Будучность Черногория – 4-0, Црвена Звезда Сербия – 4-0, Партизан Сербия – 3-1,  Студентски центар Черногория – 3-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-1, Задар Хорватия – 3-2, Борац Чачак Сербия – 2-2, Цедевита-Олимпия Словения – 2-2, Мега Сербия – 2-2,  ФМП Сербия – 2-3,   КРКА Словения – 1-3, Сплит Хорватия – 1-4, Морнар Бар Черногория – 0-4, Цибона Хорватия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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