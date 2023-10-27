Адриатическая лига. ФМП обыграл «Сплит», «Задар» – «Цибону»
В пятницу, 27 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоялись два матча.
Сербский ФМП обыграл хорватский «Сплит», в противостоянии двух хорватских клубов «Задар» справился с «Цибоной».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 октября, 19.00, «Košarkaška dvorana FMP»
- Дата проведения
- 27 октября, 21.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
Положение команд: Будучность Черногория – 4-0, Црвена Звезда Сербия – 4-0, Партизан Сербия – 3-1, Студентски центар Черногория – 3-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-1, Задар Хорватия – 3-2, Борац Чачак Сербия – 2-2, Цедевита-Олимпия Словения – 2-2, Мега Сербия – 2-2, ФМП Сербия – 2-3, КРКА Словения – 1-3, Сплит Хорватия – 1-4, Морнар Бар Черногория – 0-4, Цибона Хорватия – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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