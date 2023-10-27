Адриатическая лига. ФМП обыграл «Сплит», «Задар» – «Цибону»

В пятницу, 27 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги состоялись два матча.

Сербский ФМП обыграл хорватский «Сплит», в противостоянии двух хорватских клубов «Задар» справился с «Цибоной».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Будучность Черногория – 4-0, Црвена Звезда Сербия – 4-0, Партизан Сербия – 3-1, Студентски центар Черногория – 3-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-1, Задар Хорватия – 3-2, Борац Чачак Сербия – 2-2, Цедевита-Олимпия Словения – 2-2, Мега Сербия – 2-2, ФМП Сербия – 2-3, КРКА Словения – 1-3, Сплит Хорватия – 1-4, Морнар Бар Черногория – 0-4, Цибона Хорватия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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