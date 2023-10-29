Адриатическая лига. «Борац Чачак» встретится с «Игокеа»

Теги результаты Адриатическая лига Борац Чачак Игокеа Баскетбол

В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги сербский «Борац Чачак» встретится с боснийской «Игокеа».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Борац Чачак – Игокеа
Дата проведения
29 октября, 19.00, «Hala Borac»
Онлайн матча

Положение команд: Будучность Черногория – 5-0, Црвена Звезда Сербия – 4-0, Партизан Сербия – 3-1,  Игокеа Босния и Герцеговина – 3-1, Студентски центар Черногория – 3-2, Задар Хорватия – 3-2, Цедевита-Олимпия Словения – 3-2, Борац Чачак Сербия – 2-2, Мега Сербия – 2-3,  ФМП Сербия – 2-3,   КРКА Словения – 1-3, Сплит Хорватия – 1-4, Морнар Бар Черногория – 0-4, Цибона Хорватия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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