Джеймс Харден наблюдал за матчем против «Портленда» со скамейки «Филадельфии»
Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден присутствовал на первом домашнем матче команды.
Игрок находился на скамейке запасных во время игры с «Портлендом» (126:98). Перед этим Харден принял участие в предыгровой разминке и аналитическом занятии команды.
Харден не тренировался с «76-ми» во время подготовки к сезону из-за личных обстоятельств. Он пытался присоединиться к команде перед стартом регулярного чемпионата, но на первые два выездных матча (1-1) его не взяли.
Летом Харден потребовал обмена из «Филадельфии».
Рекордное 51 очко Лавина в безвольном поражении «Чикаго» – симптом, а не противоречие
Перстни «Наггетс» называли самыми уродливыми. Мы нашли достойных конкурентов
Комментарии