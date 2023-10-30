Звездный защитник «Филадельфии» присутствовал на первом домашнем матче команды.

Игрок находился на скамейке запасных во время игры с « » (126:98). Перед этим Харден принял участие в предыгровой разминке и аналитическом занятии команды.

Харден не тренировался с «76-ми» во время подготовки к сезону из-за личных обстоятельств. Он пытался присоединиться к команде перед стартом регулярного чемпионата, но на первые два выездных матча (1-1) его не взяли.

Летом Харден потребовал обмена из «Филадельфии».

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