Джеймс Харден наблюдал за матчем против «Портленда» со скамейки «Филадельфии»

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Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден присутствовал на первом домашнем матче команды.

Игрок находился на скамейке запасных во время игры с «Портлендом» (126:98). Перед этим Харден принял участие в предыгровой разминке и аналитическом занятии команды.  

Харден не тренировался с «76-ми» во время подготовки к сезону из-за личных обстоятельств. Он пытался присоединиться к команде перед стартом регулярного чемпионата, но на первые два выездных матча (1-1) его не взяли.

Летом Харден потребовал обмена из «Филадельфии».

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