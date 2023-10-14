«Клипперс» пытались выменять Холидэя. Они предлагали за него больше, чем за Хардена

Теги возможные переходы Бостон Клипперс Филадельфия Портленд НБА Джеймс Харден Дрю Холидэй Эдриан Воджнаровски Баскетбол

«Клипперс» пытались выменять разыгрывающего Дрю Холидэя после того, как он стал игроком «Портленда». 

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Клипперс» действовали агрессивно и предлагали за Холидэя больше, чем за Джеймса Хардена из «Филадельфии».

Холидэя в итоге отправили в «Бостон».

Считается, что «Клипперс» на данном этапе готовы предложить за требующего обмен Хардена пик 1-го раунда, обмен пиками, а также истекающие контракты Маркуса Морриса и Роберта Ковингтона.

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2 комментария

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vzi
Джрю поинтересней для баланса игры.
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cruyff14@bk.ru
Ещё бы. Дрю гейм ченджер
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