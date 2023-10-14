«Клипперс» пытались выменять Холидэя. Они предлагали за него больше, чем за Хардена
«Клипперс» пытались выменять разыгрывающего Дрю Холидэя после того, как он стал игроком «Портленда».
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Клипперс» действовали агрессивно и предлагали за Холидэя больше, чем за Джеймса Хардена из «Филадельфии».
Холидэя в итоге отправили в «Бостон».
Считается, что «Клипперс» на данном этапе готовы предложить за требующего обмен Хардена пик 1-го раунда, обмен пиками, а также истекающие контракты Маркуса Морриса и Роберта Ковингтона.
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