« » пытались выменять разыгрывающего после того, как он стал игроком « ».

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Клипперс» действовали агрессивно и предлагали за Холидэя больше, чем за из «Филадельфии».

Холидэя в итоге отправили в « ».

Считается, что «Клипперс» на данном этапе готовы предложить за требующего обмен Хардена пик 1-го раунда, обмен пиками, а также истекающие контракты Маркуса Морриса и Роберта Ковингтона.

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