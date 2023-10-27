«Клипперс» предлагали «Портленду» Терэнса Мэнна, пытаясь выменять Дрю Холидэя. В «Сиксерс» об этом узнали, поэтому хотят включить его в сделку по Хардену

Теги Клипперс Филадельфия Портленд НБА Джеймс Харден Дрю Холидэй Терэнс Мэнн Баскетбол

«Клипперс» пытались обменять атакующего защитника Терэнса Мэнна на разыгрывающего Дрю Холидэя во время переговоров с «Портлендом», пишет инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Сиксерс» настаивают на том, чтобы Мэнн был включен в любые предложения по обмену Хардена, поскольку представители организации узнали, что 27-летний игрок был предложен «Портленду», когда «Клипперс» пытались выменять Холидэя», – пишет Фишер.

The Athletic на прошлой неделе cообщал, что президент по баскетбольным операциям «Клипперс» Лоуренс Фрэнк дал понять «Сиксерс», что Мэнн не будет частью их предложения по Хардену.

Холидэй стал игроком «Портленда» в результате трехстороннего обмена с участием Дэмиана Лилларда. После этого «Блэйзерс» отправили разыгрывающего в «Бостон» за Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса и два пика первого раунда.

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1 комментарий

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Fungus_Amongus
То было за Холидэя, а это за Хардена. За Лилларда может и Джорджа готовы были отдать, какая разница что там за других игроков предлагалось. Холидэй в отличие от Хардена защищается, поэтому с ним куда меньше необходимости в Мэнне. И потом рынок определяет цену, на Холидэя куча претендентов было, без Мэнна в пакете у ЛАК не было шансов выиграть борьбу за него. А на Хардена никаких претендентов кроме ЛАК нет.
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+23
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