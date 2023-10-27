«Клипперс» предлагали «Портленду» Терэнса Мэнна, пытаясь выменять Дрю Холидэя. В «Сиксерс» об этом узнали, поэтому хотят включить его в сделку по Хардену

«Клипперс» пытались обменять атакующего защитника на разыгрывающего во время переговоров с « », пишет инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Сиксерс» настаивают на том, чтобы Мэнн был включен в любые предложения по обмену , поскольку представители организации узнали, что 27-летний игрок был предложен «Портленду», когда « » пытались выменять Холидэя», – пишет Фишер.

The Athletic на прошлой неделе cообщал, что президент по баскетбольным операциям «Клипперс» Лоуренс Фрэнк дал понять «Сиксерс», что Мэнн не будет частью их предложения по Хардену.

Холидэй стал игроком «Портленда» в результате трехстороннего обмена с участием Дэмиана Лилларда. После этого «Блэйзерс» отправили разыгрывающего в «Бостон» за Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса и два пика первого раунда.

Перемен! «Кливленд»

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