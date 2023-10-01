«Филадельфия» пытается совершить трехсторонний обмен с участием Джеймса Хардена и Дрю Холидэя

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия Портленд НБА Джеймс Харден Дрю Холидэй Баскетбол

«Филадельфия» активно ведет переговоры с «Портлендом» по поводу опытного разыгрывающего Дрю Холидэя.

«Сиксерс» пытаются договориться о трехстороннем обмене, в результате которого Джеймс Харден отправится в «Клипперс», а «Филалельфия» получит Холидэя. По словам журналиста PHLY Кайла Нойбека, стороны далеки от соглашения.

Харден может пропустить медиа-день «Филадельфии», участие игрока в тренировочном лагере остается под вопросом.

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6 комментариев

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Fungus_Amongus
Ответ bear7904
А кто третья то? Там на 40 миллионов контрактов)
Написано ведь, что Харден в Клипперс. Больше заинтересованных в нем вроде и нет. Хотя и сами Клипперс сейчас уже возможно больше в Холидэе заинтересованы, чем в Хардене.
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Адильхан Абдусаламов
Ожидаемо,посмотрим нужен ли Харден Клипам или Маями
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Алексааандр
если Клипперс смогут отдать суповой набор за Хардена, будет эпично
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leon01
В Хардене заинтересованы: Китай, Доминиканы… и « Самарские Быки» из 2ой областной лиги)
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bear7904
Ответ Fungus_Amongus
Написано ведь, что Харден в Клипперс. Больше заинтересованных в нем вроде и нет. Хотя и сами Клипперс сейчас уже возможно больше в Холидэе заинтересованы, чем в Хардене.
А да, не привык что Джру в Портленде
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