«Филадельфия» пытается совершить трехсторонний обмен с участием Джеймса Хардена и Дрю Холидэя

« » активно ведет переговоры с « » по поводу опытного разыгрывающего .

«Сиксерс» пытаются договориться о трехстороннем обмене, в результате которого отправится в « », а «Филалельфия» получит Холидэя. По словам журналиста PHLY Кайла Нойбека, стороны далеки от соглашения.

Харден может пропустить медиа-день «Филадельфии», участие игрока в тренировочном лагере остается под вопросом.

Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья