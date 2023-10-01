«Филадельфия» пытается совершить трехсторонний обмен с участием Джеймса Хардена и Дрю Холидэя
«Филадельфия» активно ведет переговоры с «Портлендом» по поводу опытного разыгрывающего Дрю Холидэя.
«Сиксерс» пытаются договориться о трехстороннем обмене, в результате которого Джеймс Харден отправится в «Клипперс», а «Филалельфия» получит Холидэя. По словам журналиста PHLY Кайла Нойбека, стороны далеки от соглашения.
Харден может пропустить медиа-день «Филадельфии», участие игрока в тренировочном лагере остается под вопросом.
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